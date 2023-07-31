Агент Тикнизяна: «С Наиром и с его глазом все в порядке»

Агент Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал «СЭ» о здоровье защитника «Локомотива».

Ранее Тикнизян заявил matchtv.ru, что получил повреждение глаза в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Факела» (4:1)

«С Наиром и с его глазом все в порядке. Он готовится к следующему матчу», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Тикнизян провел 3 матча за «Локомотив» и забил 4 гола.