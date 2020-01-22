Агент Кокорина заявил, что форвард «Зенита» не собирается в «Сочи»

Агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов в интервью «Фонтанка.Ру» прокомментировал ситуацию с арендой его клиента в «Сочи».

«По моей информации, на данный момент Кокорин сейчас после тренировки лежит в горизонтальном положении, — приводит слова Логинова «Фонтанка.Ру». — В подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Все потому, что телега редко едет впереди лошади. Он пока не собирается в «Сочи»? Думаю, что не просто «пока», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

Александр Медведев только что подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи».

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак? отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.