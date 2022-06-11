Президент «Оренбурга»: «В это трансферное окно мы планируем провести до 6 новых приобретений»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос «СЭ» о потенциальных приобретениях в летнее трансферное окно.

«Были разные публикации в СМИ о том, что в команде осталось 9 человек. На самом деле, в составе нашей команды 18 игроков, которые и отправятся на сборы в Турцию. Это наши футболисты, которые выступали в ФНЛ. Мы вышли в РПЛ с таким вариантом. В любом случае будут корректировки, будем смотреть.

В это трансферное окно мы планируем провести до 6 новых приобретений. Работаем мы по разным направлениям. Есть предварительные договоренности по конкретным кандидатурам. Есть варианты, где мы продвинулись достаточно далеко. Мы идем своим путем. Все объявим, ждите. В ближайшие десять дней что-то прояснится. На мой взгляд, будет интересно», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

Ранее Еремякин рассказал о желании клуба привлечь частные средства в бюджет с помощью сотрудничества с букмекерами.