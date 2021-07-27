Агент Баринова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Павел Банатин, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

Ранее журналист и комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил, что «Локомотив» предложил некоторым клубам РПЛ приобрести лидеров команды, в том числе 24-летнего Баринова, который интересен «Зениту».

— Очевидно, что Баринов — востребованный футболист на нашем рынке. Это просто данность, не более, — заявил «СЭ» представитель игрока Павел Банатин. — И с моей стороны было бы некорректно давать какие-то еще комментарии по этому поводу. Тем более, когда речь касается лишь слухов, связанных с руководством «Локомотива» и клубной трансферной кампанией — это, разумеется, вне моей компетентности.

В прошлом сезоне Баринов провел 17 матчей за «Локомотив», забил один гол и сделал одну результативную передачу. В составе железнодорожников хавбек выигрывал чемпионат России (2017/18), а также трижды становился обладателем Кубка (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз — Суперкубка страны-2019.