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Зарема Салихова сообщила, что «Спартак» вернул на работу сотрудницу, обвинившую клуб в неадекватности

20:52
Ксения Богданова. Фото Instagram
Ксения Богданова. Фото Instagram
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«Спартак» вернул на работу сотрудницу Ксению Богданову, сообщила супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Наконец-то у меня хорошая новость, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Мележиков осознал, что без Ксении Богдановой клубу плохо, и вернул ее на работу, с августа она приступит к своим обязанностям! Теперь я спокойна за владельцев лож и коммерческие доходы!

Спасибо коллективу и всем неравнодушным! Если всегда будете «один за всех и все за одного», то никто не круче! Аллилуйя. «Проводницу» надо обратно в «Локо». Эти девочки сами справятся. Вперед, «Спартак»!

Также Салихова критически высказалась о работе гендиректора красно-белых Евгения Мележикова.

«Если б до Мележикова еще дошло, что для обретения спокойствия в медиапространстве и нормализации работы в офисе надо было турнуть из клуба Фетисова еще вчера, столько б сотрудников ему были благодарны, — написала она. — А на его зарплату можно пригласить трех специалистов, которые будут делать креативный медиаконтент.

Потому что сейчас «Спартак» проседает перед «Рубином» и «Ростовом» по видеороликам. И самому бы Мележикову легче задышалось, очистись «Спартак» от ТГ. Но будет «грести в одной лодке», как любил говорить Шамиль Камилович".

Богданова ранее объяснила свое увольнение, назвав поведение клуба неадекватным.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/1032

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