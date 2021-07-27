«Зенит» разгромил «Химки» со счетом 6:0 в матче молодежных команд
В матче второго тура молодежного первенства России «Зенит» обыграл «Химки» (6:0).
«Краснодар» уступил «Ростову» (1:2). «Локомотив» и «Чертаново» сыграли вничью (2:2).
Молодежное первенство России
2-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Химки — мол.» (Химки) — 6:0 (2:0)
Голы: Столяров, 11 — с пенальти (1:0). Хвастухин, 35 (2:0). Коршунов, 60 (3:0). Коршунов, 77 (4:0). Котов, 83 (5:0). Зигангиров, 85 (6:0).
Судья: Каширин (Уфа).
27 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:1)
Голы: Хромов, 16 (0:1). Сычев, 57 (1:1). Турищев, 80 (1:2).
Судья: Цурков (Москва).
27 июля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:2 (2:1)
Голы: Винников, 17 (1:0). Винников, 30 (2:0). Попов, 34 (2:1). Якименко, 90+2 (2:2).
Судья: Тупиков (Южно-Сахалинск).
27 июля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
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