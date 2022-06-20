Агент Боккетти: «Не исключаю, что в будущем Сальваторе поработает с клубом из России»

Агент Боккетти не исключаю, что в будущем Сальваторе вернется в Россию в статусе тренера

Итальянский агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы экс-игрока «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, не исключил, что в будущем его клиент вернется в Россию в статусе тренера.

«Сальваторе теперь работает с молодежной командой «Вероны». Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Его тренерский путь только начинается, поэтому все возможно. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России», — приводит слова Д'Амико Metaratings.ru.

Боккетти выступал в чемпионате России с 2010 по 2019 год, на его счету 147 матчей в РПЛ. Итальянец является чемпионом России и победителем Суперкубка страны в составе «Спартака», и обладателем Кубка России в составе «Рубина».

14 июня стало известно, что Боккетти стал главным тренером молодежной команды «Вероны». Он будет работать с командой игроков не старше 18 лет.