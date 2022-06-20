Назначены арбитры на матч «Зенита» с «Нижним Новгородом»

Определен состав бригады арбитров, которые будут работать на первом матче турнира с участием «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Нижнего Новгорода».

Завтра игру между зенитовцами и нижегородцами, которая пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени, будет судить Алексей Амелин.

По данным «СЭ», в качестве видеоассистентов из Москвы ему помогут Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина.