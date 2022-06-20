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Сегодня, 14:22

Назначены арбитры на матч «Зенита» с «Нижним Новгородом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в

Определен состав бригады арбитров, которые будут работать на первом матче турнира с участием «Зенита», «Сочи», ЦСКА и «Нижнего Новгорода».

Завтра игру между зенитовцами и нижегородцами, которая пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени, будет судить Алексей Амелин.

По данным «СЭ», в качестве видеоассистентов из Москвы ему помогут Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина.

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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Арсенал – Урал
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Зенит

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Краснодар

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Краснодар

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