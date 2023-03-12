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Федотов о разгромной победе ЦСКА над «Крыльями Советов»: «Мы хорошо нагнетали, но иногда теряли концентрацию»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Хорошо начали матч, — сказал Федотов на пресс-конференции. — Поначалу была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный забил хороший гол из непростой ситуации. Мы хорошо нагнетали, комбинировали. К перерву создали задел в счете. Все сложилось благоприятно. Во втором тайме уже играли по счету, использовали пространство. Но бывало, что иногда теряли концентрацию, позволяли сопернику создавать моменты. Футбол иногда похож на качели — сделав одно неловкое движение, можно приложить максимум усилий, чтобы спасти этот результат. Есть о чем поговорить с командой. Но в этих погодных условиях ребята старались, показывали хороший футбол. Замены, которые мы сделали, добавили динамики, могли забивать еще, но не сложилось. Сейв Акинфеева при выходе 1 на 1? Это был сложный эпизод, но Игорь очень мастерски сыграл! Он сыграл ногой. Это хитрый и тактический прием, который доступен мастерам высокого класса.

— Что вы сказали в раздевалке, когда счет был 3:0?

— Мы всегда говорим о том, что все только начинается. Бегаем, кричим по раздевалке, чтобы футболисты вышли и вернулись в игру. Потому что на футбольном поле это сложно сделать. Как правило прилетает гол, все ломается, у соперника появляется психологическое преимущество. Задача номер один — не допустить этого.

Армейцы прервали серию из трех поражений подряд в РПЛ и занимают пятое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем туре команда встретится с «Зенитом», матч пройдет 19 марта.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Масалитин считает, что ЦСКА реабилитировался после поражения от «Сочи»
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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