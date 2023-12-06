Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в мороз

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проведении матчей чемпионата России при сильном снегопаде и морозе.

В субботу, 9 декабря, красно-белые должны сыграть против «Крыльев Советов» в 18-м туре РПЛ. Встреча должна состояться в Москве, в этот день в столице ожидается снижение температуры до минус 16 градусов.

«Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но все происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок. Все это может повлиять на посещаемость. Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Абаскаля.

Ранее Абаскаль извинился за свое поведение и удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).