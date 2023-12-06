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Сегодня, 13:05

Абаскаль высказался о проведении матчей РПЛ в мороз

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о проведении матчей чемпионата России при сильном снегопаде и морозе.

В субботу, 9 декабря, красно-белые должны сыграть против «Крыльев Советов» в 18-м туре РПЛ. Встреча должна состояться в Москве, в этот день в столице ожидается снижение температуры до минус 16 градусов.

«Болельщики всегда остаются центральным элементом в футболе. Да, на поле игроки, но все происходит ради зрителей. Понимаю, что условия будут очень непростые, возможно, даже будет экстремально низкая температура. И добраться до стадиона может быть непросто, в эти дни в Москве на каждый километр можно тратить по 25 минут из-за пробок. Все это может повлиять на посещаемость. Но, надеюсь, болельщики будут поддерживать нас. В такой игре это особенно важно. У нас уже есть схожий опыт: в прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» при температуре минус 14 градусов. Думаю, благодаря эмоциям и горячей поддержке болельщиков мы сможем все преодолеть и добиться победы», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Абаскаля.

Ранее Абаскаль извинился за свое поведение и удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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