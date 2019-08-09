РФС разрешил "Оренбургу" проводить домашние матчи на стадионе "Газовик" до 15 сентября

Бюро исполкома Российского футбольного союза разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно, сообщает ТАСС.

Перед началом сезона-2019/20 стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей премьер-лиги. 25 июля РФС в виде исключения одобрил проведение игры 3-го тура "Оренбург" – "Зенит" (0:2) на арене "Газовик".

В матче 5-го тура чемпионата России "Оренбург" на своем поле примет "Тамбов"​.