Бывший защитник сборной Сербии, «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги наций против России. Встреча в Москве начнется в 21.45.

— У Сербии в составе много футболистов, которые выступают в сильнейших лигах Европы, — заявил Анджелкович. — Россия же последние два года выглядит очень уверенно на международном уровне, команда стала организованной. Даже не представляю, как закончится этот матч, но не жду много голов. Россия — Сербия — это мини-дерби. Очень хотел приехать на стадион, но, к сожалению, не удалось из-за коронавируса. (Севастиан Терлецкий)