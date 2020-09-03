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«Россия — Сербия — это мини-дерби». Анджелкович — о матче Лиги наций

18:17
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Бывший защитник сборной Сербии, «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги наций против России. Встреча в Москве начнется в 21.45.

— У Сербии в составе много футболистов, которые выступают в сильнейших лигах Европы, — заявил Анджелкович. — Россия же последние два года выглядит очень уверенно на международном уровне, команда стала организованной. Даже не представляю, как закончится этот матч, но не жду много голов. Россия — Сербия — это мини-дерби. Очень хотел приехать на стадион, но, к сожалению, не удалось из-за коронавируса. (Севастиан Терлецкий)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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