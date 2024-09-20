Миранчук подтвердил, что зарабатывает в «Атланте» больше, чем в «Аталанте»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» подтвердил, что в новом клубе зарабатывает больше, чем в предыдущем — команде серии А «Аталанта».

— Твой агент Вадим Шпинев говорил: «В Италии, в Европе мы такие условия вряд ли получим». Неужели предложение «Атланты» по финансам было лучше тех, что были из европейских клубов?

— Да, лучше. Тут все данные открыты, вы можете это посмотреть.

— Коллега из Атланты сказал, что официальные данные по твоей и всем остальным зарплатам ассоциация игроков МЛС опубликует в октябре.

— Ждите, ха-ха!

— Уточни: зарплата в «Атланте» у тебя даже больше, чем была в «Аталанте»?

— Больше.

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.