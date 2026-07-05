Организаторы «Золотого мяча» подтвердили, что Месси может претендовать на награду

Форвард клуба МЛС «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может претендовать на «Золотой мяч» в 2026 году, сообщила пресс-служба награды.

После завершения группового турнира чемпионата мира-2026 39-летний аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии The Athletic.

«Да, вполне возможно выиграть «Золотой мяч», не играя за европейскую команду. В свете истории это кажется более сложной задачей, но растущая сила некоторых лиг за пределами Европы меняет ситуацию. Когда речь идет о «Золотом мяче», нет ничего невозможного. Технически его может получить любой игрок, независимо от лиги, в которой он играет», — говорится в сообщении.

Организаторы напомнили, что в 2019-м «Золотой мяч» получила американка Меган Рапино, представлявшая «Сиэтл». В том году она вместе со сборной выиграла чемпионат мира, став лучшим игроком и бомбардиром турнира.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В 2023 году приз был вручен ему, когда аргентинец уже выступал за «Интер Майами». Однако при оценке клубных выступлений жюри опиралось на его игру за «ПСЖ», который форвард покинул летом 2023-го уже в статусе чемпиона мира.