«Атланта» — «Интер Майами»: видеообзор матча и гол Миранчука

«Атланта Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС сыграла вничью с «Интер Майами» — 2:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале ESPN FC.

На 29-й минуте встречи полузащитник гостей Давид Руис открыл счет. Сразу после перерыва забил нападающий хозяев Саба Лобжанидзе. Однако счет был равным не долго — спустя 3 минуты Леонардо Кампана вывел «цапель» вперед. От поражения «Атланте» удалось уйти в концовке встречи благодаря голу российского полузащитника Алексея Миранчука.