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Сегодня, 12:22

Семин оценил гол Миранчука в ворота «Интер Майами»: «Хорошо владеет этим ударом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).

«Миранчук хорошо владеет этим ударом с уходом в середину с левой. В дальний угол попадает очень часто. Будет чаще наносить такие удары — будет больше голов. Считаю, отличиться в таком матче — большое значение! Тем более стартует в американской лиге. Надо поздравить Алексея! Хороший матч, хорошо пресса о нем говорит», — сказал Семин «СЭ».

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Это его первый забитый мяч в МЛС. Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Юрий Семин
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