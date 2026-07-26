«Сан-Диего» подписал контракт с полузащитником Ашури

Полузащитник Элиас Ашури стал игроком «Сан-Диего». Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Предыдущей командой 27-летнего тунисца был «Копенгаген», за который он играл с 2023 года. Его контракт с датчанами действовал до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 37 матчах Ашури забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Также футболист играл за «Виборг», «Эшторил» и «Трофенсе».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Туниса в 3 миллиона евро.