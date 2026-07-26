«Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграли вничью, Вернер не забил пенальти на 90+5-й минуте

«Сан-Хосе» сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1.

Счет на 13-й минуте с передачи полузащитника Марко Ройса открыл форвард «Гэлакси» Джозеф Пэинтсил. На 62-й минуте защитник «Сан-Хосе» Рид Робертс забил ответный гол.

На 90+5-й минуте нападающий Тимо Вернер не реализовал пенальти в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Сан-Хосе» (33 очка после 17 игр) идет на третьем месте в таблице Западной конференции МЛС. «Лос-Анджелес Гэлакси» (21 очко после 18 матчей) располагается на 11-м месте.