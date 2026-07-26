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Гол Суареса с пенальти принес «Интер Майами» победу над «Монреалем»

Павел Лопатко
Фото Getty Images

«Интер Майами» победил «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил нападающий Луис Суарес. В сезоне-2026 39-летний футболист забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах. Суарес забивает в 3 играх подряд.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропускал матч в связи с отпуском после чемпионата мира-2026.

«Интер Майами» в 17 матчах набрал 37 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции МЛС. «Монреаль» (15 очков после 17 игр) идет на 13-м месте.

МЛС. Неделя 18.
26 июля, 02:30. Saputo Stadium (Монреаль)
Монреаль
0:1
Интер

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Луис Суарес
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