Гол Суареса с пенальти принес «Интер Майами» победу над «Монреалем»

«Интер Майами» победил «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил нападающий Луис Суарес. В сезоне-2026 39-летний футболист забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах. Суарес забивает в 3 играх подряд.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропускал матч в связи с отпуском после чемпионата мира-2026.

«Интер Майами» в 17 матчах набрал 37 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции МЛС. «Монреаль» (15 очков после 17 игр) идет на 13-м месте.