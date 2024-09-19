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Валентино: «Миранчук помогает всем вокруг себя становиться лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роб Валентино.
Фото Imagn Images

Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино прокомментировал дебютный гол российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Миранчук очень хорошо адаптируется. Он фантастическая личность, отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Алексей помогает людям вокруг себя становиться лучше. Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он в нашей команде. Он смог забить гол сегодня вечером, и, надеюсь, в следующих играх поможет внести еще больший вклад», — цитирует пресс-служба клуба Валентино.

28-летний россиянин на 84-й минуте встречи сравнял счет, забив ударом из-за пределов штрафной площади.

Алексей Миранчук. В очной встрече левая нога Миранчука оказалась более волшебной, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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Материалы сюжета: Алексей Миранчук: из «Аталанты» — в «Атланту»
Гьюзан: «В мире не так много вратарей, которые смогут отразить такой удар Миранчука»
В очной встрече левая нога Миранчука оказалась более волшебной, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения
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