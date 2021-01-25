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«Сахалинец» предложил контракт экс-хавбеку «Рубина» Тарасову

16:36
Дмитрий Тарасов и Михаил Литвин. Фото Instagram
Дмитрий Тарасов и Михаил Литвин. Фото Instagram
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Пресс-служба «Сахалинца» сообщила, что команда предложила полузащитнику Дмитрию Тарасову подписать контракт с клубом.

В официальном Instagram опубликовали совместное фото 33-летнего российского футболиста с владельцем «Сахалинца», известным блогером Михаилом Литвиным.

В сообщении говорится, что Тарасову предложили контракт на пять лет. У экс-хавбека «Рубина» есть два дня на раздумья.

В текущем сезоне Тарасов провел 9 матчей за казанцев и не отметился результативными действиями. Россиянин покинул «Рубин» по окончании контракта в декабре 2020-го.

«Сахалинец» выступает в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

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