«Ростов» одержал первую победу в ЮФЛ-1

31 октября состоялся 8-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матчи СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Академия Коноплева» (Самарская обл.) и «Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в командах «Академия Коноплева» и «Спартак».

Матч «Ростов» — «Строгино» прошел в Ростове-на-Дону 31 октября. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева и впервые завоевали три очка. На 26-й минуте игры счет открыл Никита Шепет, в начале второго тайма отличился Максим Ставцев, а разгромным счет сделал капитан ростовчан Павел Горелов.

ЮФЛ-1

ФШМ — ЦСКА — 2:1

«Чертаново» — «Рубин» — 1:1

«Динамо» — «Зенит» — 0:0

«Локомотив» — «Мастер-Сатурн» — 1:2

ЮФЛ-2

ФШМ — ЦСКА — 1:0

«Чертаново» — «Рубин» — 2:0

«Ростов» — «Строгино» — 1:1

«Динамо» — «Зенит» — 1:4

«Локомотив» — «Мастер-Сатурн» — 0:3

Следующий тур ЮФЛ пройдет 7 ноября.