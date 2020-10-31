«Ростов» одержал первую победу в ЮФЛ-1
31 октября состоялся 8-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матчи СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Академия Коноплева» (Самарская обл.) и «Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в командах «Академия Коноплева» и «Спартак».
Матч «Ростов» — «Строгино» прошел в Ростове-на-Дону 31 октября. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева и впервые завоевали три очка. На 26-й минуте игры счет открыл Никита Шепет, в начале второго тайма отличился Максим Ставцев, а разгромным счет сделал капитан ростовчан Павел Горелов.
ЮФЛ-1
ФШМ — ЦСКА — 2:1
«Чертаново» — «Рубин» — 1:1
«Динамо» — «Зенит» — 0:0
«Локомотив» — «Мастер-Сатурн» — 1:2
ЮФЛ-2
ФШМ — ЦСКА — 1:0
«Чертаново» — «Рубин» — 2:0
«Ростов» — «Строгино» — 1:1
«Динамо» — «Зенит» — 1:4
«Локомотив» — «Мастер-Сатурн» — 0:3
Следующий тур ЮФЛ пройдет 7 ноября.
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