Анзор Кавазашвили: «Бубнов нездоров»

Легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о проблемах со здоровьем экс-спартаковца Александра Бубнова.

— С Бубновым-то вы рассорились?

— Нет, что вы! У нас отличные отношения!

— Рады слышать.

— К сожалению, Саша — нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Вот написал с одним товарищем книжку. Презентации, тираж нарасхват, деньги сделали большие... Но книга — говно. Просто жуткое говно. Вы читали?

— С большим интересом.

— Обвиняет всех. Кругом взяточники и пьяницы. Только Бубнов — красавчик.

— Сказали это самому Бубнову?

— В один прекрасный день приходит Саша: «Анзор Амберкович, вот моя книжка».

— Тут-то открыли душу?

— Спрашиваю: «Тебе никто не говорил, что книга не очень удачная?» — «Да нет, народ в восторге!» — «Знаешь, не надо было тебе это все писать...» Что-то у Бубнова после того разговора повернулось в голове в отношении меня. Долго не общались. Зато недавно кое-что случилось.

— Что?

— Голос в трубке: «Здравствуйте, это Бубнов!» — «Привет, Сашенька. Как здоровье?» — «Нормально. Работаю в американской фирме, автомобильной. Очень вас люблю и уважаю. Хочу приятное сделать, «Форд» в подарок преподнести». Я ошалел: «Какой «Форд»? Ты что, разбогател?» — «Я старший менеджер, скоро презентация. Мне поручили все организовать. Уже договорился, что выделят десять автомобилей для наших великих ветеранов. В том числе — вам. Никаких денег. Надо лишь приехать на Варшавку — вам дадут ключи, сами зарегистрируют в ГАИ...»

— Что это было, простите?

— Так слушайте! Говорю: «Саша, мне в жизни никто такие подарки не делал» — «Я отвечаю за свои слова. Завтра перезвоню!» Что-то у меня закралось.

— У любого «закралось» бы.

— До вечера думаю: что за странный разговор? Набираю одному его товарищу, пересказываю историю: «Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала — что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьез». Мне все ясно стало.

— Больше вам не звонил?

— На второй день набрал. Голос — убитый!

— Что сообщил? Уволили из фирмы?

— «Анзор Амберкович, я в полиции. Ты же генерал — вытащи меня отсюда!» Твою мать!

— А вы — генерал?

— Казачий генерал-лейтенант. «Ты в каком отделении?» — «Я не знаю... Подними всех, выясни, где сижу!»

— Ну и дела.

— Хорошо, говорю. Не отключай телефон. Тот отвечает: «Телефон не мой...» Звоню всем. Никто трубку не берет. Попросил друга из ФСБ: «Можешь пробить информацию?» — «Постараюсь». Набирает через полчаса: «Никакого Бубнова нигде не зафиксировано». С тех пор его не слышал.

— Какой ужас.

— Не то слово.

— Значит, не будет книжки номер два.

— Да куда там... Жаль Сашу. Славный парень. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью «Разговор по пятницам» с Анзором Кавазашвили читайте здесь.