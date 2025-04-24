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Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла

«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Милана» Лука Йович забивает первый гол в ворота «Интера».
Фото Global Look Press
Внезапная разгромная победа «Милана».
Италия. Кубок. 1/2 финала.
23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:3
Милан

Момент особой важности — победа в Кубке была принципиальна для каждого

В последние годы итальянский футбол уступает в медийности АПЛ и ла лиге, потому и Кубок страны соответственно не так популярен, как раньше. Но этой весной ситуация сложилась поистине интригующая. Мало того, что миланское дерби в полуфинале — это само по себе статусно, так еще для обоих клубов завоевание трофея являлось чуть ли не принципиальным моментом.

«Интер» находился в погоне за историческим треблом, и победа в национальном Кубке являлась естественной составляющей этой цели. К тому же нерадзуррри хотелось поквитаться с соседом после поражения в Суперкубке Италии.

Для «Милана» же этот трофей — единственная возможность зацепиться за еврокубки в следующем сезоне, так как шансы занять приличное место в серии А практически потеряны. Но чтобы встретиться в финале с победителем пары «Болонья» — «Эмполи», для начала нужно было пройти главного раздражителя.

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«Милан» на стадии очередной экстренной перестройки — Сержиу Консейсау знает, что по окончании сезона покинет клуб, потому активно ротирует состав и работает без особого давления. А вот для Индзаги ситуация еще до матча сложилась щепетильная.

Симоне считается мастером кубковых встреч — он уже дважды брал итальянский трофей у руля «Интера» и еще раз побеждал с «Лацио». Но в этом сезоне в очных матчах с «Миланом» шло туго: поражения в первом круге чемпионата и в Суперкубке, спасение на последних минутах во второй части сезона и боевая ничья в первом матче полуфинала. Да что уж там, поражение полуфиналиста Лиги чемпионов от команды с девятого места серии А мало бы кто понял. Но «Интер» в сложной ситуации — в разгаре тяжелейший график, и с учетом обилия возрастных футболистов приходится придумывать ходы для плановой ротации. А тут еще Маркус Тюрам не успел восстановиться после повреждения, и в бой пошел запасной Тареми.

Форвард «Интера» Мехди Тареми в матче с «Миланом».
Фото Global Look Press

«Интер» прижал «Милан», но не сильно — и быстро поплатился

Команды начали неспешно — учитывая равный счет, залихватски нестись в атаку не имело особого смысла. «Интер» старался контролировать мяч, «Милан» — встречать повыше, чтобы серьезно не отдавать территориальное преимущество.

Лишь на 10-й минуте на «Сан Сиро» был создан первый более-менее опасный момент, когда Дармиан пробивал из пределов штрафной, но не попал в дальний угол. С другого фланга нагнетал Димарко, который в середине тайма получил пас в опасной зоне и пробил в перекладину. «Интер» постепенно перетягивал канат на свою сторону, и казалось, что «Милан» просто не знает, что с этим делать — в атаке не клеилось вообще ничего, к тому же защитник нерадзурри Биссек выигрывал всю борьбу у своей штрафной.

Форвард «Милана» Рафаэл Леау (слева) и защитник «Интера» Янн Биссек.
Фото Global Look Press

Но на исходе часа случилось внезапное: в редком контрвыпаде красно-черные все же поймали удачу. Фофана покатил на Хименеса, который выполнил мягкий навес в штрафную — Йович перевисел в воздухе Дармиана и кивком головы отправил мяч в сетку. Вот это поворот сюжета! Особенно учитывая то, что серб почти не играет, а в этом сезоне на его счету было всего два мяча. Летом он должен покинуть команду.

«Интер» попробовал быстро прийти в себя — особенно активничали Мхитарян и Биссек: к подвигам в обороне он приплюсовал два опасных дальних удара. Но «Милан» почувствовал уверенность в себе и качественно отоборонялся, уйдя на перерыв с преимуществом в счете.

Нападающий «Милана» Лука Йович забивает второй гол в ворота «Интера».
Фото Reuters

Нокаут чемпиона

После перерыва футболисты «Интера» вышли как будто полностью не осознавая, в какой сложной ситуации оказались. И скоро были за это наказаны — на 50-й минуте Барелла неуклюже сыграл в своей штрафной при угловом, мяч отскочил к Йовичу, и Лука без труда оформил дубль, вписав золотой день в свою в целом разочаровывающую биографию.

И вот тут уже запахло жареным, что точно прочувствовал Индзаги, за две минуты выпустивший на поле четырех свежих игроков — Залевски, Арнаутовича, Фраттези и Чалханоглу. «Интер» снова забрал мяч под контроль, но настало время Майка Меньяна. Француза, как и Йовича, много критикуют за то, что в текущей кампании он резко сдал. Но дерби — всегда вещь в себе, и Меньян в очередной раз продемонстрировал, что в конкретной игре может выступить на высочайшем уровне. Майк справился с ударом Лаутаро, а на 68-й минуте потащил сложнейший выстрел де Врея. Плюс в целом очень уверенно действовал на выходах.

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В заключительном отрезке от «Интера» требовалось мощно добавить, особенно в атаке, но показалось, что у нерадзурри попросту не осталось сил. По ходу этого сезона команда уже не выдерживала темп вторых таймов, вот и сейчас будто выдохлась — сказываются календарь и средний возраст состава. Потому «Милан» не то что отбивался — отодвинул игру от своих ворот и в итоге забил третий мяч. Заскучавший в тени Рафаэл Леау сделал тонкий пас на Рейндерса, который в ближнем бою переиграл дублера Зоммера Хосепа Риеру.

Это был нокаут. Итальянский вечер потрясений закончился так, что его будут обсуждать еще не один день. «Интер» терпит разгромное поражение и теряет шансы на требл — теперь команде Индзаги просто необходимо выложить все остатки сил в гонке с «Наполи» за скудетто и в полуфиналах Лиги чемпионов с «Барселоной». Остались ли они?

Ну а «Милан» близок к тому, чтобы спасти провальный сезон. Обыграть в финале крепкую «Болонью» (которая вряд ли упустит преимущество над «Эмполи» в три мяча) будет той еще задачкой. Но раз получилось с «Интером», почему бы и нет? К тому же раз уж дубль оформляет даже превратившийся в мем Йович, можно без труда поверить в продолжение сказки.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 2
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 2
23.04 19:30
Парма – Ювентус
 1 : 0
23.04 19:30
Торино – Удинезе
 2 : 0
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Аталанта

 23
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 17
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 14
П
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

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