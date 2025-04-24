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«Интер» трясет на финише сезона. Разгром от «Милана» лишь подчеркнул усталость команды

«Милан» разгромил «Интер» в Кубке Италии
Георгий Кудинов
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Нападающий «Милана» Лука Йович празднует гол в ворота «Интера» 23 апреля.
Фото AFP
Для россонери же кампания может сложиться очень необычно.
Италия. Кубок. 1/2 финала.
23 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:3
Милан

Последнее миланское дерби этого сезона позади. И результат у него, мягко говоря, удивительный. В первом матче полуфинала Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли 1:1, а в ответном россонери просто размазали соседа по газону «Сан-Сиро». 3:0 с дублем Йовича — звонкая оплеуха «Интеру», который до недавнего вечера претендовал на требл.

Нападающий &laquo;Милана&raquo; Лука Йович забивает первый гол в&nbsp;ворота &laquo;Интера&raquo;.Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла

Конечно, у разгрома есть свои причины. Это был уже седьмой матч для команды Симоне Индзаги в апреле. Впереди — еще два. Клубный рекорд по числу поединков за один месяц — дело, конечно, историческое, но сколько от этого головной боли главному тренеру! Очевидно, что длины скамейки для подвигов сразу на трех фронтах не хватило, а любая травма бьет по команде наотмашь. Без Дюмфриса и Тюрама, да еще на фоне огромной физической и психологической нагрузки «Интер» до финала Кубка Италии доползти не сумел.

Первые пять матчей в апреле нерадзурри прошли без поражений — три ничьи и две победы. Но затем случилась осечка против «Болоньи» в компенсированное время, и вот теперь — разгром от «кузенов». Пятое дерби в сезоне — пятый раз «Интер» не смог обыграть «Милан». Симптоматично.

Фото AFP

Для красно-черных же выход в финал Кубка — не самое статусное достижение в славной истории, но по нынешним скудным временам и это хлеб. Напомним, что Сержиу Консейсау не спасет и победа в турнире, ведь «Милан» давно ищет ему замену на следующий сезон. Хотя лично для португальца взять Кубок — дело чести. Два трофея за полгода (Суперкубок уже есть) — прекрасный аргумент для нового работодателя. А такой ведь точно скоро найдется: имя Консейсау сейчас на слуху, а нынешние проблемы «Милана» с менеджментом хорошо известны всем.

Что до «Интера», то его два трофея стараниями Консейсау уже уплыли из-под самого носа. В ближайшее воскресенье — поединок с «Ромой», которая сейчас на подъеме, затем — матчи с «Барселоной» в Лиге чемпионов. После двух поражений подряд Индзаги надо срочно встряхнуть команду, которая выглядит уставшей. Не забываем — неугомонный Антонио Конте готов со своим сверхмотивированным «Наполи» воспользоваться уязвимостью чемпиона и испортить Индзаги обедню, вернув скудетто в Неаполь.

«Милану» такой расклад позволит существенно скрасить негативные ощущения от того позорного девятого места в турнирной таблице. А главное — в случае победы в финале клуб получит путевку в еврокубки, мимо которых рискует пролететь из-за слабых результатов в серии А. Так что болельщики россонери наверняка радостно потирают руки и надеются, что в конце провального вроде бы сезона они смогут поиздеваться над более сильным в данный момент соседом. Вот это был бы сюжет.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Чемпион Италии унижен в миланском дерби. «Интер» потерял шансы на требл, Йович восстал из пепла
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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25.04 21:45
Аталанта – Лечче
 - : -
26.04 16:00
Комо – Дженоа
 - : -
26.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
26.04 21:45
Лацио – Парма
 - : -
27.04 13:30
Венеция – Милан
 - : -
27.04 16:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
27.04 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
27.04 21:45
Наполи – Торино
 - : -
28.04 19:30
Удинезе – Болонья
 - : -
28.04 21:45
Верона – Кальяри
 - : -
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Аталанта

 23
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 17
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Маркус Тюрам

Интер

 14
П
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Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
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