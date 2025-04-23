«Интер» рискует открыть дорогу в ад, «Милан» — окончательно провалить сезон. Чем увлекательно полуфинальное дерби в Кубке Италии
Совсем скоро, в 244-м по счету миланском дерби, определится второй участник финала Кубка Италии. В Рим уже смело можно отправлять «Болонью», которая вынесла в первом матче в гостях «Эмполи» со счетом 3:0. Но самое интересное происходит в параллельной паре.
Старт двухматчевого противостояния в миланском дерби получился равным. «Милан» повел в счете, однако «Интер» в итоге отыгрался и свел матч к ничьей — 1:1. Сегодняшний поединок будет уже пятым в уходящем сезоне между этими соперниками. В серии А «Милан» однажды победил «кузенов», а в другом случае сыграл вничью, плюс оказались успешны в финале Суперкубка Италии. Удивительно, но пока «Милан» соседу не проигрывал.
Любопытно, что до сегодняшнего вечера в миланском дерби всего один раз в 243 случаях дело доходило до дополнительного времени — 27 декабря 2017 года. Так что кто-то резонно может ожидать, что и сегодня участник финала будет определен за 90 с небольшим минут.
«Интер» трясет — впереди тяжелейший отрезок
Главный тренер нерадзурри Симоне Индзаги, у которого шесть Кубков Италии в карьере (по три как у игрока и тренера) подошел к дерби очень злым на фоне незаслуженного, как он полагает, поражения от «Болоньи» в серии А. Его «Интер» уже не единоличный лидер чемпионата, делит первое-второе место с «Наполи». Многие итальянские обозреватели радостно потирают руки в ожидании золотого матча в случае итогового равенства очков — его предусматривает регламент. Но до этого еще надо дожить, график у команды жуткий: после сегодняшнего полуфинала ждет поединок с ожившей при Клаудио Раньери «Ромой», а уже 30 апреля состоится первый полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны».
При всем потоке положительных отзывов о работе Индзаги и разговорах о продлении контракта давление на Симоне оказывается нешуточное. Не выиграть у нынешнего «Милана» — мощнейший удар по самолюбию «Интера» и его болельщиков. Во-первых, в случае поражения Индзаги не войдет, а вляпается в историю: пять матчей без побед над «кузенами» в рамках одного сезона в трех турнирах — уникальный случай, которого не было за 100 с лишним лет. Во-вторых, не выиграть у «Милана» означает остаться уже без второго титула в этом сезоне — после проигранного Суперкубка.
Если учесть, что «Наполи» с Антонио Конте готов вырвать зубами скудетто, а «Барселоне» вполне по силам не пустить «Интер» в финал Лиги чемпионов, то сегодняшнее поражение от «Милана» рискует открыть Индзаги дорогу в ад: четыре турнира — ноль титулов. Такой итог сезона будет провалом, потому настрой нерадзурри на полуфинал Кубка Италии ожидается максимальный. Никакой скидки на предстоящие матчи в серии А и еврокубках.
«Милан» серьезно рискует остаться без еврокубков
Предстоящим летом Сержиу Консейсау покинет проваливающую сезон команду. В отличие от Паулу Фонсеки, под руководством которого россонери начинали сезон, у Консейсау есть отменный шанс уйти, хлопнув дверью. Для этого надо сначала сегодня обыграть «Интер», а в финале одолеть «Болонью». К тому же с кубками Сержиу дружит — выиграл два национальных Кубка (с «Порту» и «Лацио») в роли игрока и четыре (все с «Порту») в качестве тренера.
Если удастся взять трофей, то «Милан» впервые с сезона-2007/08 завоюет два титула. При Карло Анчелотти (вот были же славные времена!) «Милан» выиграл Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Да, по сравнению с теми достижениями нынешние Кубок и Суперкубок Италии — это пародия на грандиозный «Милан» начала века, но на теперешнем красно-черном безрыбье и рак рыба.
К тому же победа в Кубке Италии даст россонери путевку в Лигу Европы, которую через серию А им уже не добыть. Ну а выход в финал Кубка Италии автоматически гарантирует еще и участие в следующем Суперкубке, благо там вновь сыграют четыре клуба. Консейсау осталось только грамотно передать настрой плохо управляемой команде, которая подошла к дерби на фоне поражения от «Аталанты»: после 33 туров в активе 51 очко. Хуже за предыдущие 10 турниров было только при Филиппо Индзаги (43 очка в сезоне-2024-15) и позорное девятое место в серии А. Нужно перебивать впечатление.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|
6
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
7
|Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|
8
|Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|
9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|
10
|Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|
11
|Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|
12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
13
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|
16
|Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|0 : 3
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|0 : 1
|23.04
|19:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|23.04
|19:30
|
Парма – Ювентус
|- : -
|23.04
|19:30
|
Торино – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4