«Сначала я была в легком шоке от тренировок в «Аталанте». Девушка Миранчука бомбит яркими фото и интервью

Нобель Арустамян в среду опубликовал большой фильм о первом сезоне Алексея Миранчука в серии А. Журналист со своей командой показал, как живет в Италии хавбек «Аталанты».

25-летний российский футболист уже девять месяцев находится за пределами России. В своем первом сезоне в клубе из Бергамо полузащитник забил семь голов и сделал две результативные передачи. Во вторник он едва не стал обладателем Кубка Италии. Миранчук постепенно привыкает к новой лиге и условиям, к тому же в этом ему помогает его девушка Елена.

Пара вместе переехала из Москвы в итальянскую провинцию в сентябре 2020-го. Обустроили квартиру, закупили мебель и завели котенка. В свободное время рисуют картины, собирают LEGO и пазлы. Вечерами катаются на электросамокатах или играют в баскетбол.

Елена сейчас учится в магистратуре по специальности «маркетинг». Недавно у нее был первый живой экзамен в Италии после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Девушка ранее работала в сфере инвестиций и финансов, а также имеет техническое образование (МФТИ).

По словам девушки Миранчука, еда в Бергамо неклассная. Чтобы отведать вкусной и свежей пищи, нужно отправиться в дальнее путешествие по магазинам. Возлюбленные стараются питаться правильно. Елена призналась, что перестала жаловаться на еду только последние полтора месяца.

Из-за огромного объема тренировочных процессов в «Аталанте» у пары практически нет выходных. Редко удается провести вечер в романтической атмосфере. Миранчук утром уезжает на тренировки и возвращается ближе к семи вечера. Таким образом главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини желает сконцентрировать внимание игроков исключительно на футболе.

«Леша после тренировок в «Локо» и после тренировок «Аталанты» — вообще два разных человека. Сначала я была в легком шоке. В Москве мы всегда куда-то ходили, был новый досуг... А Леша после тренировок в «Аталанте» спит на диване первые 30 минут, пока я с ним разговариваю. Зашел, сел и спит. Он всегда устает. Здесь очень большие нагрузки.

Леше намного сложнее адаптироваться, ему нужно привыкнуть к футболу, к смене работы, карьеры и тренера. У него, конечно, характер, он никогда ничего не скажет. Никогда ни на что не пожалуется", — сказала Елена в интервью для YouTube-канала Арустамяна.

Несмотря на это, Алексей зачастую тренируется дома с любимой — это могут быть беговые тренировки, упражнения со спортивной резиной или пилатес.

Каждые полтора месяца Елена летает в Москву, где лечит зубы и заодно проводит время с близкими. Девушка успевает заняться собой, сделать косметические процедуры. Например, если это не удается сделать в России, то ездит на маникюр в Милан. Она отмечает, что в Бергамо чаще следит за своей внешностью по принципу студенческих лет — всё сама.

Как говорит Елена, Миранчук достиг больших успехов в изучении итальянского языка. Он переводит ей во время диалогов с носителями языка. Российский хавбек даже подружился с одноклубником Маттео Пессина. Алексей вместе с Еленой смотрит местные каналы, но не забывает и о матчах «Локомотива».

Алексей Миранчук потихоньку осваивается в Италии. Он не жалеет о переезде в зарубежный чемпионат и нацелен на интенсивную работу. Есть уверенность, что следующий сезон станет еще более успешным. В этом и многом другом его точно поддержит красивая спутница Елена.