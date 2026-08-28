«Милан» обыграл «Венецию» и одержал вторую победу на старте сезона, Рамуш забил дебютный гол

«Милан» дома победил «Венецию» в матче 2-го тура итальянской Серии А — 2:0.

Счет на 69-й минуте открыл Гонсалу Рамуш. 25-летний португалец забил свой дебютный гол за «Милан» после перехода из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

На 89-й минуте «Милан» удвоил преимущество в счете — в свои ворота забил защитник гостей Редуан Халхал.

«Милан» одержал вторую победу на старте сезона. С 6 очками команда Рубена Аморима возглавила таблицу Серии А. «Венеция» потерпела второе поражение кряду и идет последней после двух матчей.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет против «Ювентуса», а «Венеция» в гостях встретится с «Удинезе». Обе игры пройдут 6 сентября.