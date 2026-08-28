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Милан — Венеция: счет и результат матча 2 тура Серии А 28 августа 2026

«Милан» обыграл «Венецию» и одержал вторую победу на старте сезона, Рамуш забил дебютный гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гонсалу Рамуш.
Фото Reuters

«Милан» дома победил «Венецию» в матче 2-го тура итальянской Серии А — 2:0.

Счет на 69-й минуте открыл Гонсалу Рамуш. 25-летний португалец забил свой дебютный гол за «Милан» после перехода из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

На 89-й минуте «Милан» удвоил преимущество в счете — в свои ворота забил защитник гостей Редуан Халхал.

«Милан» одержал вторую победу на старте сезона. С 6 очками команда Рубена Аморима возглавила таблицу Серии А. «Венеция» потерпела второе поражение кряду и идет последней после двух матчей.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет против «Ювентуса», а «Венеция» в гостях встретится с «Удинезе». Обе игры пройдут 6 сентября.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.
28 августа, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
2:0
Венеция

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ФК Венеция
ФК Милан
Гонсалу Рамуш
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 2 2 0 0 8-0 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
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38 тур
4.09 21:45 Дженоа – Комо - : -
5.09 16:00 Фиорентина – Торино - : -
5.09 19:00 Интер – Наполи - : -
5.09 21:45 Рома – Аталанта - : -
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
7.09 21:45 Удинезе – Лацио - : -
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 5
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Антонио Вергара
Антонио Вергара

Наполи

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Альберт Гудмундссон
Альберт Гудмундссон

Фиорентина

 1 0 1
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