«Разговоры про Кокорина в «Дженоа» могут быть только шуткой. Шевченко интересуется Ярмоленко». Взгляд из Италии на экс-тренера сборной Украины

Разговор с соучредителем самого популярного сайта о клубе из Генуи.

Речь идет о ресурсе buoncalcioatutti.it и одном из его руководителей Алессио Семино. Этот человек знает о «Дженоа» все.

— Одна ничья и три поражения за две недели, разность мячей 0:7 — таким получился дебют Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа». При этом команда опустилась на 18-е место, в зону вылета. Что говорят в Генуе по этому поводу? — вопрос Семино.

— Никто не спорит с тем, что ничего хорошего в таких результатах быть не может, но и особой паники тоже пока нет. Я вот не верю, что «Дженоа» вылетит из серии А. Ну а Шевченко пришлось еще сложнее, чем предполагалось: Андрей сам в этом признается.

Коллектив и так находился не в лучшем психологическом состоянии, а тут еще случилась эпидемия травм. В какой-то момент вылетело до восьми футболистов основного состава, что много, согласитесь, для любого клуба. Плюс надо помнить, что три из четырех первых матчей Шевы пришлись на таких соперников, как «Рома», «Милан» и «Ювентус». И лишь «Удинезе» был объективно по зубам в такой сложный момент — в Удине «Дженоа» мог добиться победы. Да, после 16 туров генуэзцы находятся в зоне вылета, но отрыв от идущей на четвертом с конца месте «Специи» всего два очка, а от стоящих выше «Венеции» и «Сампдории» — пять. Новые хозяева «Дженоа» прекрасно понимают, что Шевченко нужно усиление, так что в зимнее окно ждем приобретений.

— В пятницу «Дженоа» ждет встреча за шесть очков — соперником будет «Сампдория». Дерби — особый случай при любом раскладе в таблице, а тут игра вовсе становится ключевой для Шевченко.

— Абсолютно верно! Несмотря на неудачный дебют Андрея, болельщики пока полностью на его стороне. И, кстати, готовят акцию поддержки: уже вся Генуя знает, что болельщики придут к отелю, куда «Дженоа» заезжает накануне матчей. Победа над «Сампдорией» нужна как воздух — и с турнирной, и с моральной точки зрения. Если получится взять три очка, то дальше Шевченко станет проще во всех смыслах.

А вот поражение способно вызвать определенные трудности и в плане взаимоотношений с тифози. Тем более до Нового года остаются две игры против серьезных оппонентов — «Лацио» и «Аталанты» плюс кубковая встреча с «Салернитаной».

К «Сампдории» вернутся в строй несколько важных исполнителей, среди которых может оказаться ваш старый знакомый Миммо Кришито. Так что ситуация с составом уже не должна быть такой критической.

— Если «Дженоа» сейчас в игровом кризисе, то у «Сампдории» проблема иного порядка: только что арестовали ее хозяина Массимо Ферреро. Что слышно по поводу будущего клуба?

— Задержание Ферреро не связано с его ролью в «Сампдории», но факт этот, конечно, крайне неприятен для города в целом. Заключение Массимо под стражу бросает тень на «Самп» и, разумеется, вдвойне громко прогремело накануне дерби, которым больна вся Генуя.

Пишут, что Ферреро оказался за решеткой за какие-то финансовые махинации, а что дальше будет с его клубом, пока непонятно. Разговоры о продаже ходили уже давно, так что сейчас они только усиливаются. Особого цинизма ситуации придает тот факт, что Массимо приехал в Милан для того, чтобы встретиться с новым потенциальным тренером Деяном Станковичем. А теперь представьте, в каком настроении готовит «Сампдорию» к дерби тренер Роберто д'Аверса: президент готовил ему замену, а теперь сел в тюрьму. И кто знает, в каком вообще психологическом состоянии находится сейчас вся команда.

— Накануне на вашем сайте прошла информация о том, что новым спортивным директором «Дженоа» может стать Йоханн Спорс, которого вы называете учеником Ральфа Рангника.

— Этому немцу сейчас под сорок, а когда было немногим больше двадцати, он начал работать под руководством Рангника. Спорс трудился с ним в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», начав свою деятельность как match analyst. Затем отметился уже в «Гамбурге», с которым, правда, вылетел из бундеслиги, после чего оказался в «Витессе» в роли, как мы понимаем, спортивного директора.

— Не пересекался ли этот гражданин с нашим Леонидом Слуцким?

— Читал, что «Витесс» ассоциируется с русскими бизнесом, а недавно там работал тренер из вашей страны. Но я так понимаю, что Спорс появился в Голландии уже после ухода Слуцкого. А вот теперь этого немца активно сватают к нам. Замолвил ли за него слово Рангник? Всякое может быть: ведь и «МЮ», и «Дженоа» владеют американцы, они вполне могут общаться.

Хотя в последние годы Спорс вроде бы все-таки не ассоциировался с Ральфом, имя которого сейчас на слуху в Европе. Лично меня в свое время восхитила работа Рангника в «Хоффенхайме».

— Совсем скоро откроется зимнее трансферное окно. В итальянских СМИ применительно к «Дженоа» фигурировали в том числе имена Александра Кокорина и Алексея Миранчука. Верите в то, что кто-то из них действительно переедет в Геную?

— Разговоры про Кокорина могут быть только шуткой, а вот на Миранчука посмотреть в «Дженоа» было бы интересно. Мне нравится этот футболист. И то, что у него не получилось в «Аталанте», где дикая конкуренция и очень жесткий тренер, еще ни о чем плохом не говорит. На рынке известно, что в Бергамо готовы расстаться с Миранчуком уже в январе, вот только я, к сожалению, пока не нахожу реального подтверждения со стороны «Дженоа». Более правдоподобным мне кажется интерес Шевченко к одному из хорошо знакомых ему по сборной Украины людей.

— Андрею Ярмоленко?

— Да. Было бы здорово увидеть его в «Дженоа». А вообще в составе этой национальной команды немало приличных футболистов, так что не удивлюсь, если кто-то из них в новом году переедет к Шевченко.