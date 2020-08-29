«Ювентус» близок к подписанию Джеко и работает над возвращением Кина

«Ювентус» продвинулся в переговорах с «Ромой» по трансферу форварда Эдина Джеко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На выходных босниец встретится с директорами «Ромы», чтобы обсудить свое будущее в клубе. Велика вероятность, что игрок расстанется с «волками».

В случае достижения полной договоренности, «Ювентус» заплатит за Джеко 10 миллионов евро. Еще 2 миллиона «Рома» может получить бонусами.

«Бьянконери» также работают над возвращением нападающего Мойзе Кина из «Эвертона». В настоящее время «старая синьора» рассматривает вариант с двухгодичной арендой футболиста или обмен игрока на полузащитника Аарона Рэмси. Хотя последний не хочет покидать Турин.