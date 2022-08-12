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Сегодня, 11:25

Юрич — о Миранчуке и Влашиче: «Они хорошо играли, но могут добиться большего, чем в последние годы»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Юрич.
Фото ФК «Торино»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился мнением о новичках команды — Алексее Миранчуке и Николы Влашича.

«Нам не хватает игроков, Бремер, который является лучшим защитником в серии А, ушел, и никто не пришел на замену. Новым игрокам нужно время, чтобы влиться в команду. Нам не хватает игроков как в полузащите, так и в защите. Впереди появились Влашич и Миранчук, которые хорошо играли, но могут добиться большего, чем в последние годы. Мы увеличили конкуренцию», — сказал Юрич на пресс-конференции.

11 августа «Торино» объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича. Оба игрока арендованы до конца сезона-2022/23.

Алексей Миранчук
Иван Юрич
Никола Влашич
ФК Торино
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