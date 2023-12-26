«Венеция» сыграла вничью с «Феральписало», Черышев вышел на замену

«Венеция» на выезде сыграла вничью с «Феральписало» в матче 19-го тура серии В — 2:2.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 77-й минуте, заменив Бьярки Бьяркасона.

«Венеция» продлила серию без побед в серии В до 4 матчей (2 ничьи и 2 поражения) и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Феральписало» находится на последнем, 20-м месте (14).