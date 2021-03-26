Президент «Лацио» дисквалифицирован на семь месяцев за нарушение коронавирусного протокола
Президент «Лацио» Клаудио Лотито дисквалифицирован на семь месяцев, сообщает ANSA 26 марта. Клуб был наказан за нарушение коронавирусного протокола.
Также клубные врачи Фабио Родиа и Иво Пульчини были отстранены от работы на один год. Сам клуб был оштрафован на 150 тысяч евро. При этом «Лацио» избежал снятия очков.
В ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и медицинской бригады. Клуб скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.
«Лацио» на своем официальном сайте объявил, что будет обжаловать это решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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