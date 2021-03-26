Президент «Лацио» дисквалифицирован на семь месяцев за нарушение коронавирусного протокола

Президент «Лацио» Клаудио Лотито дисквалифицирован на семь месяцев, сообщает ANSA 26 марта. Клуб был наказан за нарушение коронавирусного протокола.

Также клубные врачи Фабио Родиа и Иво Пульчини были отстранены от работы на один год. Сам клуб был оштрафован на 150 тысяч евро. При этом «Лацио» избежал снятия очков.

В ходе расследования были установлены факты нарушений со стороны Лотито и медицинской бригады. Клуб скрыл информацию о положительных результатах тестов на коронавирус и не изолировал заболевших игроков, позволив тренироваться в общей группе.

«Лацио» на своем официальном сайте объявил, что будет обжаловать это решение.