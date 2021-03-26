Дибала не намерен покидать «Ювентус» по окончании сезона

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, откажется покидать команду летом, сообщает La Gazzetta dello sport 26 марта. Его контракт истекает в 2022 году. 25 марта Corrierre dello Sport сообщал, что «Юве» намерен продать его.

По данным источника, аргентинец не согласится на трансфер, если ему не предложат новый контракт на устраивающих его условиях. Ранее он отказался от контракта с зарплатой в 10 миллионов евро в год. В 2019 году Дибала не захотел переходить в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Ромелу Лукаку.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ювентус» и забил три мяча при двух голевых передачах. Им интересуются «Челси» и «Тоттенхэм».