Кокорин все еще не познакомился с новым главным тренером «Фиорентины»

30-летний форвард «фиалок» Александр Кокорин продолжает курс лечения травмы мышц в римской клинике «Вилла Стюарт», куда прибыл 19 марта. Возвращение нападающего во Флоренцию ожидается в ближайшие выходные или в понедельник.

Пока россиянин проходил терапию в столице Италии, у «Фиорентины» сменился главный тренер: 24 марта клуб объявил, что вместо Чезаре Пранделли назначен Джузеппе Якини.

— Я с Кокориным пока не общался. Надеюсь, что он сможет быстро восстановиться, — сказал тогда Якини в интервью пресс-службе «фиалок». — Сейчас для нашей команды главное стать единым целым и начать набирать очки, чтобы обезопасить себя в турнирной таблице серии А.

В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду и не показал результативных действий. Игрок заключил контракт с «Фиорентиной» 26 января 2021 года. Ранее форвард выступал за «Спартак».

(Вячеслав Короткин)