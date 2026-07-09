«Ювентус» хочет заплатить за Мартинеса 6-7 миллионов евро, «Астон Вилла» не желает продавать вратаря за эту сумму

«Астон Вилла» в настоящий момент не готова отпустить вратаря Эмилиано Мартинеса в «Ювентус», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, туринцы хотят заплатить за 33-летнего аргентинца 6-7 миллионов евро, однако руководство английского клуба считает голкипера одним из лучших в мире и желает получить за него больше. В команде рассчитывают сохранить футболиста в составе.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. В сезоне-2025/26 вратарь провел 44 матча во всех турнирах, пропустил 49 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.