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9 июля, 20:53

«Ювентус» хочет заплатить за Мартинеса 6-7 миллионов евро, «Астон Вилла» не желает продавать вратаря за эту сумму

«Астон Вилла» в настоящий момент не готова отпустить вратаря Эмилиано Мартинеса в «Ювентус», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, туринцы хотят заплатить за 33-летнего аргентинца 6-7 миллионов евро, однако руководство английского клуба считает голкипера одним из лучших в мире и желает получить за него больше. В команде рассчитывают сохранить футболиста в составе.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. В сезоне-2025/26 вратарь провел 44 матча во всех турнирах, пропустил 49 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
Эмилиано Мартинес
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