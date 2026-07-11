«Венеция» договорилась о трансфере Адамса из «Севильи»

«Венеция» достигла соглашения с «Севильей» о переходе нападающего Акора Адамса, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит 16 миллионов евро. Сам 26-летний нигерийский форвард уже дал согласие на переход в итальянский клуб.

В сезоне-2025/26 Адамс забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи в 33 матчах во всех турнирах.

«Венеция» по итогам прошлого сезона заняла первое место в Серии Б и вернулась в элиту итальянского футбола.