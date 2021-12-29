Полузащитник «Специи» Коваленко заразился коронавирусом

Официальный Twitter «Специи» сообщил, что полузащитник команды Виктор Коваленко сдал положительный тест на коронавирус. Также вирус выявлен у работника клуба. Его фамилия и должность не раскрываются.

В связи с этим в клубе приняли решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести новое тестирование команды, чтобы обеспечить безопасное возвращение к работе.

25-летний украинский футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Специю» в серии А и забил один мяч при двух голевых передачах.