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Полузащитник «Специи» Коваленко заразился коронавирусом

21:42
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Официальный Twitter «Специи» сообщил, что полузащитник команды Виктор Коваленко сдал положительный тест на коронавирус. Также вирус выявлен у работника клуба. Его фамилия и должность не раскрываются.

В связи с этим в клубе приняли решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести новое тестирование команды, чтобы обеспечить безопасное возвращение к работе.

25-летний украинский футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Специю» в серии А и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное