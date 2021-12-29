Полузащитник «Специи» Коваленко заразился коронавирусом
21:42
Официальный Twitter «Специи» сообщил, что полузащитник команды Виктор Коваленко сдал положительный тест на коронавирус. Также вирус выявлен у работника клуба. Его фамилия и должность не раскрываются.
В связи с этим в клубе приняли решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести новое тестирование команды, чтобы обеспечить безопасное возвращение к работе.
25-летний украинский футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Специю» в серии А и забил один мяч при двух голевых передачах.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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