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«Бавария» поборется за полузащитника «Ювентуса» Кулусевски с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»

19:25
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«Бавария» поборется за полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулусевски с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 21-летний швед давно находится в шорт-листе мюнхенского клуба.

У «Ювентуса» нет намерений продать полузащитника во время зимнего трансферного окна любой ценой. При этом туринский клуб отпустит Кулусевски, если поступит предложение в размере 35-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулусевски забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость шведа в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Juventus/29-12-2021/juventus-kulusevski-mercato-tottenham-430671789639.shtml

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Карен Саркисян все материалы автора

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