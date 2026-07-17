Эдерсон продлил контракт с «Аталантой»
Полузащитник Эдерсон продлил контракт с «Аталантой», сообщила пресс-служба итальянского клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до конца июня 2031 года.
Эдерсон выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эдерсона в 45 миллионов евро.
Источник: ФК «Аталанта»
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