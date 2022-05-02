Мойзе Кин трогательно отреагировал на смерть агента Мино Райолы

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал смерть своего агента Мино Райолы.

«Все еще не могу поверить в это. Ты вытащил меня с улицы и дал возможность научиться многому в этой жизни. Это не прощание, где бы ты ни был, ты всегда будешь в моем сердце», — написал Кин в одной из социальных сетей.

Райола в последнее время лежал в клинике «Сан-Раффаэле» в Милане. Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.

Райола был агентом многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.