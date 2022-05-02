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Сегодня, 06:15

Мойзе Кин трогательно отреагировал на смерть агента Мино Райолы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал смерть своего агента Мино Райолы.

«Все еще не могу поверить в это. Ты вытащил меня с улицы и дал возможность научиться многому в этой жизни. Это не прощание, где бы ты ни был, ты всегда будешь в моем сердце», — написал Кин в одной из социальных сетей.

Райола в последнее время лежал в клинике «Сан-Раффаэле» в Милане. Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.

Райола был агентом многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

Мойзе Кин
ФК Ювентус
Мино Райола
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 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
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 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
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 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
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 Специя 35 9 6 20 37-63 33
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18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
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Наполи – Сассуоло
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 1 : 0
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Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
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Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
2.05 21:45
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
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Николо Дзаньоло

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 26 1 10
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