Пиоли: «Милан» идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0).

«Команда провела хороший матч, мы упорно боролись с оппонентом, который создавал нам проблемы. «Фиорентина» была опасна, но мы сделали еще один шаг вперед для себя и наших фантастических болельщиков. Мы идем в графике на пять очков лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому нашей целью было улучшить ситуацию. Идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги», — приводит слова Пиоли DAZN.

После этого матча «Милан» с 77 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Интер» на 2 очка. У «Фиорентины» 56 очков и седьмая строчка.