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Сегодня, 05:41

Пиоли: «Милан» идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0).

«Команда провела хороший матч, мы упорно боролись с оппонентом, который создавал нам проблемы. «Фиорентина» была опасна, но мы сделали еще один шаг вперед для себя и наших фантастических болельщиков. Мы идем в графике на пять очков лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому нашей целью было улучшить ситуацию. Идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги», — приводит слова Пиоли DAZN.

После этого матча «Милан» с 77 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Интер» на 2 очка. У «Фиорентины» 56 очков и седьмая строчка.

ФК Милан
ФК Фиорентина
Стефано Пиоли
серия А
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 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
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Наполи

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