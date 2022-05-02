Пиоли: «Милан» идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0).
«Команда провела хороший матч, мы упорно боролись с оппонентом, который создавал нам проблемы. «Фиорентина» была опасна, но мы сделали еще один шаг вперед для себя и наших фантастических болельщиков. Мы идем в графике на пять очков лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому нашей целью было улучшить ситуацию. Идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги», — приводит слова Пиоли DAZN.
После этого матча «Милан» с 77 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Интер» на 2 очка. У «Фиорентины» 56 очков и седьмая строчка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
2
|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|34
|15
|10
|9
|61-43
|55
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|34
|5
|7
|22
|28-63
|22
|30.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|6 : 1
|30.04
|19:00
|
Сампдория – Дженоа
|1 : 0
|30.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|3 : 4
|1.05
|13:30
|
Ювентус – Венеция
|2 : 1
|1.05
|16:00
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|1.05
|16:00
|
Эмполи – Торино
|1 : 3
|1.05
|19:00
|
Удинезе – Интер
|1 : 2
|1.05
|21:45
|
Рома – Болонья
|0 : 0
|2.05
|21:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|29
|1
|7