Челик подписал контракт с «Ювентусом»

Защитник «Ромы» и сборной Турции Зеки Челик подписал контракт с «Ювентусом», сообщила пресс-служба туринского клуба.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года, до 30 июня 2029-го.

До перехода в «Ювентус» Челик с лета 2022 года выступал за «Рому», которую покинул 1 июля в связи с окончанием контракта. В сезоне-2025/26 защитник забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» финишировала третьей с 73 баллами.