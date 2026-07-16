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16 июля, 23:21

Челик подписал контракт с «Ювентусом»

Сергей Филин

Защитник «Ромы» и сборной Турции Зеки Челик подписал контракт с «Ювентусом», сообщила пресс-служба туринского клуба.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года, до 30 июня 2029-го.

До перехода в «Ювентус» Челик с лета 2022 года выступал за «Рому», которую покинул 1 июля в связи с окончанием контракта. В сезоне-2025/26 защитник забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» финишировала третьей с 73 баллами.

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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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