Челик подписал контракт с «Ювентусом»
Защитник «Ромы» и сборной Турции Зеки Челик подписал контракт с «Ювентусом», сообщила пресс-служба туринского клуба.
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на три года, до 30 июня 2029-го.
До перехода в «Ювентус» Челик с лета 2022 года выступал за «Рому», которую покинул 1 июля в связи с окончанием контракта. В сезоне-2025/26 защитник забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» финишировала третьей с 73 баллами.
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|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
|0
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|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ювентус
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
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|0
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|0-0
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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|0
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10
|Удинезе
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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