«Монца» договорилась о трансфере полузащитника «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина близок к переходу в стан новичка серии А. Итальянец перейдет в аренду в «Монцу», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По окончанию арендного договора «Монца» сможет выкупить 25-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Сам Пессина является воспитанником «Монцы». Футболист 7 лет числился в молодежной академии клуба, после чего провел один сезон в третьем по силе дивизиону Италии

В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту».