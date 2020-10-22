Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус. Он не сыграет с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Marca.

По информации источника, в связи с этим 35-летний португалец не сможет сыграть с «Барселоной» в матче группового турнира Лиги чемпионов, который состоится 28 октября (начало — в 23.00 мск). Роналду должен был сдать отрицательный тест на коронавирус за неделю до встречи. Также, португалец не сможет сыграть с «Вероной» в ближайшем туре чемпионата Италии.

Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус 13 октября, находясь в расположении сборной Португалии.