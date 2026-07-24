«Ювентус» улучшил предложение по Коло Муани

«Ювентус» сделал улучшенное предложение «ПСЖ» по нападающему Рандалю Коло Муани, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в туринском клубе уверены, что сделка будет успешно завершена.

В начале июля появилась информация, что «Юве» был готов заплатить 30 миллионов евро, но это не устроило парижан.

Коло Муани уже играл за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он в 22 матчах забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи.

В 2023 году «ПСЖ» купил Коло Муани у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В прошедшем сезоне форвард играл на правах аренды за «Тоттенхэм»: в 41 матче забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Коло Муани с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.