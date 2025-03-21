Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

21 марта, 13:59

Илич сыграл за «Торино» против любителей и не впечатлил

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

24-летний Иван Илич, который мог прошедшей зимой перейти в «Спартак», вернулся на поле после травмы и гриппа.

Сербский полузащитник, не получивший вызов в свою национальную сборную на поединки против Австрии, провел контрольный матч в составе «Торино».

Илич отыграл 78 минут против любительского клуба «Асти». Туринцы — в отсутствие целого ряда ведущих игроков — победили со счетом 2:0, а серб, сыгравший по ходу матча на двух разных позициях, ничем себя не проявил.

Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли не скрывает, что пока не очень доволен Иличем, перспективы которого вернуться в стартовый состав этом сезоне близки к нулю.

Свой следующий матч в серии А «Торино» проведет 31 марта в гостях против «Лацио».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Илич
ФК Торино
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    А нам эта инфа нынче нафига?!

    21.03.2025

  • тихоновнавсегда

    Уважаемый приглашенный автор!Эту тему уже давно закрыли!И слава богу!Доброе утро Вам!

    21.03.2025

  • Viktor Pantyukhov

    Спартак чуть не купил это дно.

    21.03.2025

  • Viktor Pantyukhov

    Спартак чуть не купил это дно.

    21.03.2025

    • «Ювентус» может вернуть Тудора в случае отставки Мотты

    Тедеско может заменить Мотту в «Ювентусе»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    3
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    4
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    5
    		 Интер 5 3 0 2 13-7 9
    6
    		 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
    7
    		 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
    8
    		 Комо 5 2 2 1 6-4 8
    9
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    10
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    11
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    12
    		 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
    13
    		 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
    14
    		 Парма 5 1 2 2 3-6 5
    15
    		 Торино 5 1 1 3 2-10 4
    16
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    17
    		 Верона 5 0 3 2 2-8 3
    18
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    19
    		 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
    20
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 - : -
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 - : -
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 - : -
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 - : -
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 - : -
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Николас Пас

    Николас Пас

    Комо

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Никола Крстович

    Никола Крстович

    Аталанта

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 4 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 3 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости