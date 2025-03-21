Илич сыграл за «Торино» против любителей и не впечатлил

24-летний Иван Илич, который мог прошедшей зимой перейти в «Спартак», вернулся на поле после травмы и гриппа.

Сербский полузащитник, не получивший вызов в свою национальную сборную на поединки против Австрии, провел контрольный матч в составе «Торино».

Илич отыграл 78 минут против любительского клуба «Асти». Туринцы — в отсутствие целого ряда ведущих игроков — победили со счетом 2:0, а серб, сыгравший по ходу матча на двух разных позициях, ничем себя не проявил.

Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли не скрывает, что пока не очень доволен Иличем, перспективы которого вернуться в стартовый состав этом сезоне близки к нулю.

Свой следующий матч в серии А «Торино» проведет 31 марта в гостях против «Лацио».