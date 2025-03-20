«Ювентус» может вернуть Тудора в случае отставки Мотты

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта может быть уволен. В клубе продолжаются активные обсуждения будущего тренера, сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, основным кандидатом на замену считается Игор Тудор — легенда туринского клуба и экс-наставник «Марселя», «Лацио» и «Удинезе».

В качестве игрока Тудор провел в «Ювентусе» 9 лет (1998-2007), выиграв 5 чемпионских титулов. В 2020-2021 годах входил в тренерский штаб под руководством Андреа Пирло.

«Ювентус» занимает 5-е место в Серии А, имея в активе 52 очка после 29 туров.