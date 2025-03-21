Футбол
21 марта, 16:45

Тедеско может заменить Мотту в «Ювентусе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ювентус», сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство туринского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера команды Тиагу Мотты.

Помимо Тедеско, в число кандидатов на случай увольнения Мотты входят Роберто Манчини и Игор Тудор.

Ранее «Ювентус» потерпел два крупных подряд поражения в серии А — от «Аталанты» (0:4) и «Фиорентины» (0:3). После 29 туров команда с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Тедеско в январе этого года покинул пост главного тренера сборной Бельгии. До этого немец тренировал «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Ювентус
Доменико Тедеско
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vaaldik

    Не думаю, что Тедеско что-то изменит. Юве нужна полная перезагрузка. Все скандалы, проблемы с законом и трения нужно оставить в прошлом, пересмотреть стратегию и тактику клуба и начать уже играть в футбол, а не тупо отбывать время на поле.

    22.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кононов не бросит Торпеду ради какого-то Юве! А Юран обещалси в Бенфику или Спортинг уже.

    22.03.2025

  • Player124

    Было бы замечательно! Он угробит Ювентус полностью, мне на радость.

    22.03.2025

  • arno11

    "и незаряженное ружье раз в год стреляет". Именно эта случайность дала ему возможность начать превращение этого клуба в аитсайдера второй лиги. Из-за него ушли все идентифицировавшие себя с клубом игроки, с Хеведесом во главе. Остались только случайные "залетные", которые сегодня есть, завтра их нет.

    22.03.2025

  • Артур Дент

    Почему в шорт-листе нет Кононова и Юрана?

    22.03.2025

  • Алексей Сараев

    Юве умеет удивлять, но не до такой же степени. До 1 апреля еще далеко. А если это правда, то почему бы Абаскаля в шорт не включить?

    22.03.2025

  • zg

    Шальке с ним достиг максимума в ЛЧ,тут как ни крути!)И не скоро у них такое будет!)))

    22.03.2025

  • weaver1982

    Мотта к сожалению не потянул уровень Ювентуса, но Тедеско это стыд и позор.

    21.03.2025

  • arno11

    Т.е. самый известный итальянский клуб, которому не подошли даже Конте, Аллегри и Сарри, будет тренировать этот неудачник? Тот, кто сначала двинул Шальке к крушению, выкинув из состава всех качественных игроков, а потом разрушил все к чему только прикасался? Наверное это худший тренер в истории всех команд, которые он тренировал. Ювентусу лучше реактивировать почти 80-летних Липпи или Капелло, чем дать даже подойти к своему стадиону этому далекому от футбола человеку.

    21.03.2025

  • zg

    Прикольно будет!)))))Хотя странно пинать Мотту столь рано...

    21.03.2025

  • DemolisherAjax

    Да вы с ума сошли! Какой Тедеско? Впрочем весь список кандитатов выглядит довольно слабо.

    21.03.2025

  • инок

    Это агентский вброс, не верю что руководство такого солидного клуба, как Ювентус даже посмотрит в сторону этого попрыгунчика!

    21.03.2025

  • тихоновнавсегда

    ))))))))))

    21.03.2025

  • Александр Коваль

    Какой печальный Шорт-лист. Тедеско, Манчини, Тудор. Один лучше другого

    21.03.2025

  • hottie

    В Италии вроде всегда хватало хороших тренеров. Тем более для Серии А. От Тедеско говорят воротчики бегут.

    21.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мотта мертвяк, но будет ли Тедеско лучше... Хотя, может, прыжками своими на бровке взбодрит хотя бы )

    21.03.2025

  • Александр Коваль

    Не надо, пожалуйста. Хватит издеваться над моим любимым клубом!

    21.03.2025

  • Усатый стас

    У патлатого пердак разорвется

    21.03.2025

  • Степочкин

    ))))))))))... нет слов)))

    21.03.2025

    • Илич сыграл за «Торино» против любителей и не впечатлил

    Каррера о возможном назначении Тедеско или Манчини в «Ювентус»: «Результаты у клуба плохие, не соответствуют амбициям»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    3
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    4
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    5
    		 Интер 5 3 0 2 13-7 9
    6
    		 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
    7
    		 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
    8
    		 Комо 5 2 2 1 6-4 8
    9
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    10
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    11
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    12
    		 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
    13
    		 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
    14
    		 Парма 5 1 2 2 3-6 5
    15
    		 Торино 5 1 1 3 2-10 4
    16
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    17
    		 Верона 5 0 3 2 2-8 3
    18
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    19
    		 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
    20
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 - : -
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 - : -
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 - : -
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 - : -
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 - : -
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Николас Пас

    Николас Пас

    Комо

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Никола Крстович

    Никола Крстович

    Аталанта

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 4 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 3 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

