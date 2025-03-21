Тедеско может заменить Мотту в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ювентус», сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство туринского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера команды Тиагу Мотты.

Помимо Тедеско, в число кандидатов на случай увольнения Мотты входят Роберто Манчини и Игор Тудор.

Ранее «Ювентус» потерпел два крупных подряд поражения в серии А — от «Аталанты» (0:4) и «Фиорентины» (0:3). После 29 туров команда с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Тедеско в январе этого года покинул пост главного тренера сборной Бельгии. До этого немец тренировал «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».