Алессио Романьоли подписал контракт с «Лацио»

Защитник Алессио Романьоли официально стал игроком «Лацио». Он заключил контракт с римским клубом, сообщает сайт «лациале».

Ранее появлялась информация, что соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата игрока составит 3,5 миллиона евро в год.

Напомним, что Романьоли выступал за «Милан» с 2015 года. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.

Этим летом у Романьоли истек срок контракта с красно-черными. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милана» во всех турнирах.